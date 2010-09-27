-BEŞİKTAŞ'TA RAPİD WİEN MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Beşiktaş, Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu ikinci maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı geçen İspanyol futbolcu Guti de katıldı. Guti, takımla çalışırken, Quaresma ise önce tesislerde tedavi olup daha sonra da sahada takımdan ayrı çalışmalar yaptı. Schuster, antrenman sırasında bir süre Guti ile görüşerek, son durumuyla ilgili bilgi aldı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Quaresma'nın ağrılarının devam etmesi nedeniyle bugün takımdan ayrı çalıştırıldığını belirterek, ''Yarın sabah bir şikayeti olmazsa takımla çalışmalara başlayacak'' dedi. Urgun, Guti'nin tedavi sürecinin tamamlandığını, antrenman sonrasında tekrar kontrolden geçirileceğini söyledi. İlk yarım saati basına açık olan antrenmana tedavisine devam edilen Tomas Sivok, Ekrem Dağ, Erhan Güven ile sağ arka adalesinde çekme olan Fatih Tekke katılamadı. Koşularla başlayan antrenman, pas çalışmaları ve yarı sahada yapılan antrenman maçıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar yarın basına kapalı yapacakları antrenmanla Rapid Wien maçının İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayacak. -VİYANA YOLCULUĞU ÇARŞAMBA GÜNÜ- Beşiktaş, Rapid Wien maçı için 29 Eylül Çarşamba günü Viyana'ya gidecek. Siyah-beyazlılar, aynı gün maçın oynanacağı Ernst Happel Stadı'nda TSİ 20.00'de antrenman yapacak. Teknik direktör Bernd Schuster de TSİ 19.30'da statta basın toplantısı düzenleyecek. Beşiktaş, 30 Eylül Perşembe günü TSİ 20.00'de oynanacak karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.