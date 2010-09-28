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Spor

BEŞİKTAŞ'TA RAPİD WİEN HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2010 16:43

-BEŞİKTAŞ'TA RAPİD WİEN HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile yapacağı (L) Grubu 2. maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak çalıştı. Antrenmana, tedavilerine devam edilen Sivok, Ekrem Dağ, Erhan Güven ile sağ arka adalesinde çekme bulunan Fatih Tekke'nin katılamadığı açıklandı. Takım halinde koşuların ardından yarım sahada kanat çalışmaları yapılan antrenmanın daha sonraki bölümünde tam saha taktik maçı oynandığı ve idmanın şut çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi. Beşiktaş kafilesi, yarın sabah özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Viyana'ya hareket edecek.

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