Beşiktaş'ta radikal kararlar yolda

Beşiktaş'ın yeni yönetiminden hakemleri hedef alan bir açıklama geldi ancak daha dikkat çeken, futbol takımıyla ilgili radikal kararlar alınacağının ifade edilmesi oldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Takımımızın bu sezon futbolunda ve aldığı sonuçlarda yaşanan kötü gidişin sebepleri ve giderilme yolları üzerinde söyleneceklerin yeri bu açıklama değil. Ama sportif başarı ile iyi yönetim birbirinin alternatifi değildir. Beşiktaş'ı hem hesabını kitabını bilerek iyi yönetmek hem de sportif başarı elde etmek mümkündür. Hatta aslında tek yol da budur. Bu amaçla, önümüzdeki günler ve haftalarda başta futbol takımımızla ilgili olmak üzere pek çok konuda radikal kararlar da alınacak ve Beşiktaş, içine düşürüldüğü hem mali ve yönetsel hem de sportif kötü durumdan el birliğiyle kurtarılacaktır.

Beşiktaşlıların sabrının taşmak üzere olduğunun farkındayız. Ancak, kulübümüz ve futbol takımımızın içinde bulunduğu zor durumdan kurtulması için zamana ve çok çabaya ihtiyaç var. Kimsenin elinde sihirli değnek yok, hele yılların hasarının ve yıllar boyunca oluşmuş bir kötü kültürün bir günde ortadan kaldırılması söz konusu değil. Çok yakında, önce nasıl bir kulüp ve takım devraldığımıza, sonra da işleri yoluna koymak için neler yaptığımıza ve yapmakta olduğumuza dair ayrıntılı açıklamalarımızı sizlerle paylaşacağız. Bu aşamada Beşiktaşlılardan tek isteğimiz, ellerinden gelen her yol ve biçimde Beşiktaş'a destek olmalarıdır.''

Hakem hataları

Açıklamanın başında yer alan hakem hatalarıyla ilgili bölümde ise, Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Galatasaray ve Trabzonspor ile oynanan maçlardaki hakem hatalarından yakınılarak, bu durumun devam etmesi halinde daha ağır tepkinin verileceği bildirildi.

''Süper' unvanlı ligimizin yine 'süper' unvanlı finalinde yaşanan hakem hatalarının hepsinin Beşiktaş'a 'tesadüf' etmesi akla ister istemez bazı soruları getiriyor. Bu hataların ardında kasıt olmadığına, Beşiktaş'ın özel olarak hedef seçilmediğine inanmak istiyoruz; daha doğrusu bunun tersini düşünmek bile istemiyoruz. Son iki maçta bütün spor otoritelerinin tereddütsüz hemfikir olduğu bu hakem hataları, kulübümüzün sıkıntılarını aşmayı planladığımız bugünlerde çalışmalarımızı zorlaştırmaktan ve rakiplerimize haksız yere güç vermekten başka bir işe yaramamaktadır. Bu haksızlıklara sebep olanlardan şikayetçi olduğumuzu ve bundan sonra bu durumun devamı halinde tepkilerimizin daha ağırlaşmak zorunda kalacağımızı kamuoyumuza ve tüm ilgililerine saygılarımızla duyururuz.''