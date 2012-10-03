Beşiktaş'ta Quaresma'ya af yok!

Beşiktaş 'ta bir türlü çözülemeyen Ricardo Quaresma sorunu 'kadro dışı' kararının kesinleşmesiyle bitti. Ücretinde indirim yapmayı kabul eden Quaresma'ya vize çıkmadı ve Portekizli oyuncunun takımdan ayrı çalışmalara devam edeceği belirtildi.

Futbol Komitesi'nden yapılan açıklama şöyle: "Quaresma ile ilgili olarak bugün verdiğimiz son karar Portekizli oyuncunun 2013 Ocak ayına, yani devre arası transfer dönemine kadar takımdan ayrı çalışmalarını sürdürmesi yönündedir. Kendisi; maddi konulardaki anlaşmazlıkların dışında teknik heyetimizin de raporu doğrultusunda takımdan ayrı çalışmayı sürdürecektir. Quaresma konusunda ocak ayına kadar yeni bir gelişme olmayacaktır."

İndirimi kabul etmişti

28 Ekim tarihinde Beşiktkaş Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran ile ile bir araya gelen Quaresma, yıllık ücretinde indirime gitmeyi kabul etmişti. Menajeri Ahmet Bulut'un da yer aldığı görüşmede Portekizli oyuncu bu yıl alacağı 3 milyon 750 bin Euro 'nun 1 milyon Euro'sunu almayacağını ve 2 milyon 750 bin Euro ücreti kabul edeceğini söylemişti. Tamer Kıran, Quaresma'nın yapmayı kabul ettiği indirim bedelini ifade etmesinin ardından, kulüp olarak kendisine yıllık en fazla 2.5 milyon Euro verebileceklerini belirtmişti.