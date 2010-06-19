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Spor

Beşiktaş'ta, Quaresma'dan sonra Hilbert sesleri

Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'yı görkemli bir törenle renklerine bağlayan Beşiktaş'ta transfer şovu sürüyor.

19 Haziran 2010 03:00

T24 - Cumartesi günü (19 Haziran 2010) İnönü Stadyumu'nda düzenlenen törenle Inter Milan'dan transfre edilen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'ya imza attıran Beşiktaş, daha önceden anlaşmaya vardığı Alman oyuncu Roberto Hilbert'in pazartesi günü İstanbul'a gelerek imza atacağını açıkladı.


Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'yı görkemli bir törenle renklerine bağlayan Beşiktaş'ta transfer şovu sürüyor.


Alman teknik adam Bernhard Schuster'i takımın başına getiren ve bugün Quaresma ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlı kulüpte, daha önce anlaşmaya varılan Alman oyuncu Roberto Hilbert'in de 21 Haziran Pazartesi günü İstanbul'a geleceği bildirildi.


Hilbert'in, İstanbul'a gelişinin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek törenle kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.


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