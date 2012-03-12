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Spor

Beşiktaş'ta Quaresma tekrar kadroya alındı

Tayfur Havutçu, Quaresma'nın affedildiğini açıkladı

12 Mart 2012 13:35

 

T24 - Beşiktaş Sportif Direktörü Tayfur Havutçu, Atletico Madrid maçının devre arasında teknik direktör Carvalhal'e ağır küfürler ettiği için kadro dışı bırakılan Ricardo Quaresma'nın affedildiğini söyledi. Havutçu, Madrid'de tek devre oynayan Quaresma'nın dün de yorgun olduğu için dinlendirildiğini kaydetti.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında oyundan alınan Quaresma süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Portekizli oyuncu Beşiktaş’ın Orduspor ile oynadığı dünkü maçta da 18 kişilik kadroda yer almadı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Beşiktaş Sportif Direktörü Tayfur Havutçu, yıldız oyuncuyu affettiklerini söyledi.


‘Hedeflerimiz var’


Havutçu, “Hoca disiplinsiz davranışlarda bulunduğu için konuyla ilgili kararı bize bıraktı, ama biz devamını uygun gördük. Hedeflerimiz var, Quaresma’yı bu seferlik affediyoruz. Yorgun olduğu için Orduspor maçının kadrosunda yer almadı” şeklinde konuştu.

Portekizli oyuncu Atletico Madrid ile oynanan maçın ilk yarısında çok kötü bir performans sergilemiş ve maçın devre arasında Carvalhal ile tartışıp ağır küfürler etmişti.

Disiplinsiz davranışları Carvalhal tarafından rapor edilen Portekizli’nin affedilmesi Beşiktaşlı taraftarlarca ‘komedi’ olarak yorumlanırken, Madrid’de tek devre oynayan Q7’nin dün dinlendirildiğinin açıklanması da kafalarda soru işareti bıraktı!

 

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QuaresmaQ7BeşiktaşTayfur HavutçuCarvalhal

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