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Spor

BEŞİKTAŞ'TA QUARESMA SEVİNCİ İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2010 18:20

-BEŞİKTAŞ'TA QUARESMA SEVİNCİ İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - Beşiktaş'ta sol arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle geçen hafta yapılan Ankaragücü maçında forma giyemeyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın 15 Eylül Çarşamba günü takımla çalışmalara katılacağı açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Quaresma'nın bugün yapılan kontrollerinde, iki gün sonra takımla antrenman yapmasına engel bir durum olmadığının belirlendiği bildirildi. Teknik direktör Bernd Schuster'in görev vermesi halinde Quaresma'nın 16 Eylül Perşembe günü yapılacak CSKA Sofya maçında görev alabileceği öğrenildi. Ancak antrenman eksiği nedeniyle Portekizli futbolcunun UEFA Avrupa Ligi maçında riske edilmeyip hafta sonundaki Fenerbahçe derbisinde görev alma ihtimali de bulunuyor.

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