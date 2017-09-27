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BEŞİKTAŞ'TA PREVEZE DENİZ ZAFERİ KUTLAMASI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA Preveze Deniz Zaferi'nin 479'uncu yıl dönümü nedeniyle Beşiktaş'taki  Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı'nda tören düzenlendi

27 Eylül 2017 14:28

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA
Preveze Deniz Zaferi\'nin 479\'uncu yıl dönümü nedeniyle Beşiktaş\'taki  Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı\'nda tören düzenlendi. 
Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İskender Yıldırım\'ın katıldığı tören, Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı\'na çelenk konulması, sancağın silistre eşliğinde toka edilmesiyle başladı. Saygı duruşu ve tören mangasının saygı atışından sonra İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın yapılmasından sonra Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İskender Yıldırım anıt özel defterini imzaladı. Tören, Barbaros Hayrettin Paşa\'nın Türbesi\'nin  ziyaret edilmesi ve türbe anıt defteri imzalanmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü:
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-Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde toplanılması
-Anıta çelenk konulması
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Anıt özel defterinin imzalanması
-Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi\'nin ziyaret edilmesi
-Genel ve detaylar
 

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