BEŞİKTAŞ'TA PREVEZE DENİZ ZAFERİ KUTLAMASI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Preveze Deniz Zaferi\'nin 479\'uncu yıl dönümü nedeniyle Beşiktaş\'taki Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı\'nda tören düzenlendi.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İskender Yıldırım\'ın katıldığı tören, Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı\'na çelenk konulması, sancağın silistre eşliğinde toka edilmesiyle başladı. Saygı duruşu ve tören mangasının saygı atışından sonra İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın yapılmasından sonra Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İskender Yıldırım anıt özel defterini imzaladı. Tören, Barbaros Hayrettin Paşa\'nın Türbesi\'nin ziyaret edilmesi ve türbe anıt defteri imzalanmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde toplanılması

-Anıta çelenk konulması

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Anıt özel defterinin imzalanması

-Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi\'nin ziyaret edilmesi

-Genel ve detaylar

