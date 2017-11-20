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Spor

Beşiktaş'ta Porto maçı hazırlıkları devam ediyor

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Porto ile Salı günü evinde oynayacağı G Grubu 5

20 Kasım 2017 01:23

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Portekiz temsilcisi Porto ile Salı günü evinde oynayacağı G Grubu 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri\'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldığı belirtildi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın, ısınma ve açma germe hareketleri ile başladığı, koşu ve pas çalışması ile devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandığı kaydedildi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
 

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