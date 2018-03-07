T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta Pepe için yoğun mesai

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe maçında ayak parmağı kırılmıştı

07 Mart 2018 17:38

Fenerbahçe ve Trabzonspor virajlarını 3'er puanla geçen Beşiktaş'ta moraller yerinde.

Pepe'nin Başakşehir maçına yetiştirilmesi için de büyük çaba harcanıyor. Beşiktaş zorlu şubat-mart periyodunu başarıyla tamamlamak üzere.

10 Şubat'ta 5-0'lık Karabükspor mücadelesiyle başlayan süreçte, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan, sonraki önce derbide Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçen siyah-beyazlılar deplasmanda da Trabzonspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yarışına tutundu.

Beşiktaş'ı bu periyotta üzen tek maç Şampiyonlar Ligi'nde 5-0'lık Bayern Münih mağlubiyeti oldu.

Diğer yandan Beşiktaş'ta sağ ayak serçe parmağında kırık olan ve tedavisi süren Pepe, haftasonu oynanacak Gençlerbirliği maçında da takımı yalnız bırakacak.

Beşiktaş sağlık ekibi Portekizli savunmacıyı 18 Mart'ta Başakşehir'e karşı sahaya sürebilmek adına yoğun mesai harcarken, Adriano'dan gelen haber de teknik ekibi sevindirdi.

Trabzonspor mücadelesinde sağ gözüne darbe alan Brezilyalı futbolcunun tedavisine hemen başlanırken, göz çevresinde darbeye bağlı ödem oluşan futbolcu Gençlerbirliği maçında sahada olacak.

(beIN Sports)

ETİKETLER

Pepe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24