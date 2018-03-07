Beşiktaş'ta Pepe için yoğun mesai

Fenerbahçe ve Trabzonspor virajlarını 3'er puanla geçen Beşiktaş'ta moraller yerinde.

Pepe'nin Başakşehir maçına yetiştirilmesi için de büyük çaba harcanıyor. Beşiktaş zorlu şubat-mart periyodunu başarıyla tamamlamak üzere.

10 Şubat'ta 5-0'lık Karabükspor mücadelesiyle başlayan süreçte, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan, sonraki önce derbide Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçen siyah-beyazlılar deplasmanda da Trabzonspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yarışına tutundu.

Beşiktaş'ı bu periyotta üzen tek maç Şampiyonlar Ligi'nde 5-0'lık Bayern Münih mağlubiyeti oldu.

Diğer yandan Beşiktaş'ta sağ ayak serçe parmağında kırık olan ve tedavisi süren Pepe, haftasonu oynanacak Gençlerbirliği maçında da takımı yalnız bırakacak.

Beşiktaş sağlık ekibi Portekizli savunmacıyı 18 Mart'ta Başakşehir'e karşı sahaya sürebilmek adına yoğun mesai harcarken, Adriano'dan gelen haber de teknik ekibi sevindirdi.

Trabzonspor mücadelesinde sağ gözüne darbe alan Brezilyalı futbolcunun tedavisine hemen başlanırken, göz çevresinde darbeye bağlı ödem oluşan futbolcu Gençlerbirliği maçında sahada olacak.

(beIN Sports)