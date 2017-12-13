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Spor

Beşiktaş'ta Osmanlıspor mesaisi

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı

13 Aralık 2017 21:05

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakikaya yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Grandmedical Manisaspor maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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