Beşiktaş'ta öne çıkan 5 futbolcu

Artık takımın lideri Adem Ljajic

Sanki 40 yıllık Beşiktaşlı Dorukhan

Yeni joker Necip Uysal

Mustafa Pektemek tekrardan sempati kazanmaya başladı

Geleceği parlak golcü Güven Yalçın

ALİ DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Galatasaray\'ı 1-0 yenerek son iki haftadaki yükselişini sürdürdü.

Medipol Başakşehir\'in Demir Grup Sivasspor\'a kaybetmesiyle şampiyonluk yarışını yeni bir boyuta getiren ve iddiasını artıran siyah beyazlılar, bu yükselişi eksik oyuncuların fazla olduğu bir ortamda, öne çıkan yedek oyuncuların müthiş performansı sayesinde yakaladı.

Teknik direktör Şenol Güneş\'in pek oynatmadığı veya son dakikalarda şans verdiği Mustafa Pektemek, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve yeni joker Necip Uysal, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Pepe, Babel, Gökhan Gönül ve Roco gibi isimlerin yokluğunu aratmadılar. Hatta daha da fazlasını vererek özellikle hırslarıyla taraftarların beğenisini kazandılar.

ARTIK TAKIMIN LİDERİ ADEM LJAJİC

İtalya Ligi Serie A\'da Fiorentina, Roma, İnter ve Torino gibi önemli takımlarda 225 maça çıkan Adem Ljajic bir çok otoriteye göre \'geç girdiği\' Beşiktaş 11\'inde oyun kontrolünü ve liderliğini tamamen eline almış durumda.10 numara pozisyonunda serbest bir şekilde oynayan Ljajic, son 3 maçta tüm hücum aksiyonlarını yönlendiren isim olurken, Beşiktaş\'ı sadece Quaresma\'nın ortalarına bağlı bir takım olmaktan çıkarmaya başladı. Ljajic performansını bu şekilde sürdürmesi ve daha da geliştirmesi halinde Beşiktaş\'ın çok uzun bir süre 10 numara eksikliği hissetmeyeceği güvencesi veren bir futbolcu konumunda.

SANKİ 40 YILLIK BEŞİKTAŞLI DORUKHAN

Adem Ljajic\'in performansının bu kadar yükselmesinde ve Beşiktaş\'ın 10 numara merkezli bir oyuna dönmeye başlamasında en önemli etkenlerden biri de Dorukhan Toköz\'ün 8 numara pozisyonunda gösterdiği çıkış oldu.

Sezon başında bonservissiz olarak takıma katılan 22 yaşındaki Dorukhan, bir anda kendi kadroda bulduğu Genk maçında dikkatleri çekmişti. Son üç maçta da görev alan Dorukhan sanki yıllardır Beşiktaş orta sahasında oynuyormuş gibi rahat ve dikine oyun tarzı ile Adem Ljajic\'i sürekli topla buluşturan ve ataklara yön veren isim oldu. Görünen o ki; Dorukhan da Adem gibi Beşiktaş\'ın orta sahasında uzun yıllar görev alacak. Dorukhan\'ın bu performansını sürdürmesi halinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu\'nun da dikkatini çekmesi ile milli takıma çağrılması sürpriz olmayacak.

YENİ JOKER NECİP UYSAL

Son 15 yılda Beşiktaş alt yapısından A takımda sürekli görev alan tek futbolcu olan Necip Uysal, stoper pozisyonunda Pepe ve Roco\'nun yokluğunu hiç bir şekilde aratmazken Vida ile yeni bir ikili oluşturdu.

Teknik direktör Şenol Güneş\'in Medel\'den sonraki 2\'nci jokeri olan Necip \'sadece alt yapı oyuncusu olduğu için kadroda yer alıyor\' eleştirilerine adeta cevap verircesine orta saha, sağ bek ve stoper pozisyonlarında tüm hırsını ortaya koyarak sonuna kadar savaşan bir yapıyla saha içinde arkadaşlarına da örnek oluyor.

MUSTAFA PEKTEMEK TEKRARDAN SEMPATİ KAZANMAYA BAŞLADI

Beşiktaş\'ta son yıllarını sakatlık, kiralık ve kadroya girememe gibi olaylar ile geçiren Mustafa Pektemek, Beşiktaş\'ın son haftalarda dikkat çeken futbolcularında oldu.

Ryan Babel\'in sözleşme uzatma sıkıntıları, sakatlanma ve taraftarlar ile girdiği olumsuz diyalog süreçlerinde Lens ve Quaresma\'nın da sakatlık yaşamasıyla sağ ve sol kanatta oynayan Mustafa, takıma verdiği katkıyla son haftaların övgüye değer isimlerinden birisi konumuna geldi. Taraftarların çoğu zaman tepki gösterdiği Mustafa Pektemek, Süper Lig\'de 3 gol 1 asist Avrupa Ligi\'nde de 2 asist ile yeniden sempati kazanmaya başladı.

GELECEĞİ PARLAK GOLCÜ GÜVEN YALÇIN

İlk olarak Demir Grup Sivasspor maçında maç kadrosuna giren ve takımın tek golünü atan Güven Yalçın, Ankaragücü maçında da fileleri havalandırmayı başarmıştı. Listede olmadığı için Sarpsborg maçında oynayamayan Güven, Galatasaray maçına da ilk 11\'de çıkarak Şenol Güneş\'in güvendiği futbolculardan biri olduğunu kanıtladı. Hala geliştirmesi gereken bir çok yönü olan Güven, Beşiktaş için önemli bir golcü olacağını hissettiriyor.

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