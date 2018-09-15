Beşiktaş'ta olağanüstü tüzük değişikliği genel kurul toplantısı yapıldı

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü tüzük değişikliği genel kurul toplantısı yapıldı.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kulübün adres değişikliği ve divan kurulunun çalışma şekli konusundaki değişiklikler üyeler tarafından onaylandı.



Toplantıda ayrıca yönetim kurulu sayısının 16'dan 14'e düşmesi yönündeki talep de üyeler tarafından kabul edildi. Böylece geçmiş dönemlerde bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek üyenin görev aldığı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, yeni dönemde bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiden oluşacak. Bu değişiklik ise 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.



Öte yandan, yıllık aidatını üst üste 3 yıl ödememeleri nedeniyle üyelik kaydı kendiliğinden sona eren üyelerin yeniden haklarından yararlanması yönündeki talep de kabul edildi.



Bu arada kongrede konuşan Siyah-beyazlı üyelerden Hürser Tekinoktay, 2019'da yapılacak seçim için aday olacağını açıkladı.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kongre sonunda üyelere teşekkür konuşması yaptı. Üyelere desteklerinden dolayı teşekkür eden Orman, yönetim olarak her şeyi mükemmel yapmadıklarını ifade ederek, "Sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Hatalar da yapıyoruz" dedi.



Seçimlerde farklı adayların da olması gerektiğini dile getiren Orman, "Farklı adayların olması iyi bir şeydir. Nezaket ve zerafet içinde, kamuyu aydınlatıcı şekilde çalışmalar yapılırsa memnun olurum. Yarın genel kurulumuz var, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



Orman ayrıca, başkanlığa adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay'a da başarı diledi.