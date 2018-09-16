Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul başladı

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kongre divan kurulu başkanlığına üyelerin oylarıyla Şener Yurdakul seçildi.
Mevcut başkan Fikret Orman, olağanüstü seçime tek aday olarak giriyor.
Kongreye sabah saatleri itibarıyla katılımın az olduğu gözlendi. Kongre divan kurulu başkanlığı seçiminin ardından saat 10.30'da oy verme işlemi başladı. Genel kurulda, aidatlarını yatıran 14 bin 456 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.
Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor:
Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Hüseyin Yücel, Ahmet Kavalcı, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Gökçe Meriçten, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu.