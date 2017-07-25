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Spor

Beşiktaş'ta Oğuzhan sevinci

Transfer için ipler artık Beşiktaş'ın elinde

25 Temmuz 2017 18:46

Beşiktaş'ta 5 sezon önce gelen ve gösterdiği performansla kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan Özyakup'un sözleşme sevinci yaşanıyor. 24 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesinde bulunan serbest kalma maddesinin süresi, dün itibarıyla sona erdi.

Beşiktaş kaptanının sözleşmesinde, Atletico Madrid, Roma ve Monaco'dan teklif gelmesi halinde 11 milyon Euro'ya, diğer herhangi bir takımın teklif yapması durumunda da 12 milyon 500 bin Euro karşılığında serbest kalmasını içeren bir madde vardı. Siyah-beyazlıları sık sık tedirgin eden bu madde, dün itibarıyla sona erdi ve artık Oğuzhan'ın transfer olması halinde kulüp istediği rakamı sunabilecek.

Performansıyla göz dolduran ve büyük kulüplerin radarına sık sık giren 24 yaşındaki oyun kurucunun bonservis bedeli, artık tamamen siyah-beyazlı yönetimin inisiyatifine kalmış durumda.

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