Beşiktaş'ta nokta atış iki transfer

Ara transfer döneminde kadrosunu bir kaleci ve bir de stoper transferiyle güçlendirme kararı alan Beşiktaş yönetimi, rotayı Ukrayna'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Dnipro takımından kaleci Denys Boyko ve stoper Douglas Silva'nın transferini büyük ölçüde bitirdi.

Hürriyet'in haberine göre; uzun süredir Dnipro Kulübü ve oyuncuların menajerleriyle temas halinde olan Beşiktaş yönetimi, iki isim için de prensipte anlaşma sağladı.

Douglas Sılva Beşiktaş'a gelmek istediğini bildirdi

Transferi gerçekleşme olasılığı en yüksek olan isim Douglas Silva. Dnipro Teknik Direktörü Myron Markvych, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında, Beşiktaş'ın Brezilyalı defans oyuncusuna resmen talip olduğunu, futbolcunun da gitmek istediğini kendilerine bildirdiğini söylemişti.

Ülkesi Brezilya'da Juventude ve Vasco da Gama takımlarında oynadıktan sonra Dnipro'ya gelen 25 yaşında ve 1.90 metre boyundaki Douglas Silva, istikrarıyla dikkat çekiyor. Bu sezon 21 resmi maçta görev alan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2017 yılının Aralık ayında sona eriyor. Transfermarkt verilerine göre Douglas Silva'nın piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

Boyko bu sezon 22 maçta forma giydi

27 yaşında ve 1.97 metre boyundaki Denys Boyko, bu sezon 22 resmi maçta forma giyerken, kalesinde 23 gol gördü.

Ukrayna Milli Takımı'nda da da görev alan ve Dnipro ile 2017 Temmuz'una dek sözleşmesi bulunan Boyko'nun piyasa değeri 5.5 milyon Euro.