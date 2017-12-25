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Spor

Beşiktaş’ta Noel krizi

Beşiktaş'ta futbolcular Noel olması ve bayramlarını aileleriyle geçirmek isteğiyle Osmanlıspor maçında forma giymek istemedi

25 Aralık 2017 18:40

Beşiktaş'ta başta Quaresma, Talisca ve Medel olmak üzere birçok futbolcu, Noel nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giymek istemediklerini Şenol Güneş'e iletti.

Süper Lig'de 17. haftada Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan ve ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta kupa sorunu yaşanıyor. Fanatik'te yer alan habere göre 28 Aralık'ta Osmanlıspor'la karşılaşacak siyah-beyazlı takımda Ricardo Quaresma, Talisca, Gary Medel başta olmak üzere birçok futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bu mücadelede oynamak istemediklerini dile getirdi. 25 Aralık yani bugünün Noel olması ve bayramlarını aileleriyle geçirmek isteyen futbolcuların bu yöndeki talebiyle karşılaşan Şenol Güneş ise Sivasspor mağlubiyeti nedeniyle yanıt vermedi.

Şenol Güneş tepki göstermişti

Tecrübeli teknik adam, bu konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu’na fikstür tepkisinde bulunmuştu. Güneş, “Lig bitiyor bu kez de kupa var. Bazı futbolcularımızın sadece ülkesine gidip dönmesi 2 gün sürüyor. Sezon boyunca o kadar boş zaman varken yıl sonundaki periyodun bu kadar yoğun geçmesi anlamsız” ifadelerini kullanmıştı. (Habertürk)

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