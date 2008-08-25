T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta Nobre şoku

Antalyaspor maçında sakatlanan Nobre, S. Brijeg takımıyla Perşembe günü oynanacak UEFA Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında forma giyemeyecek.

25 Ağustos 2008 03:00

Antalyaspor maçında sakatlanan Nobre, S. Brijeg takımıyla Perşembe günü oynanacak UEFA Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında forma giyemeyecek.


Antalyaspor karşılaşmasında sağ ayağına darbe alan Mert Nobre'nin bugün MR'ı çekildi. Mert Nobre'nin sağ ayağında darbeye bağlı yumuşak doku zedelenmesi tespit edildiğini belirten kulüp doktorları, golcü oyuncunun Siroki Brijeg maçında takımdaki yerini alamayacağını açıkladılar.

Nobre'nin hafta içindeki tedavisine göre ligin ikinci haftasında yapılacak olan Konyaspor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceğine karar verileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24