Beşiktaş'ta Nobre şoku

Antalyaspor maçında sakatlanan Nobre, S. Brijeg takımıyla Perşembe günü oynanacak UEFA Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında forma giyemeyecek.
Antalyaspor karşılaşmasında sağ ayağına darbe alan Mert Nobre'nin bugün MR'ı çekildi. Mert Nobre'nin sağ ayağında darbeye bağlı yumuşak doku zedelenmesi tespit edildiğini belirten kulüp doktorları, golcü oyuncunun Siroki Brijeg maçında takımdaki yerini alamayacağını açıkladılar.
Nobre'nin hafta içindeki tedavisine göre ligin ikinci haftasında yapılacak olan Konyaspor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceğine karar verileceği bildirildi.