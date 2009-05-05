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Spor

Beşiktaş'ta Nobre sevinci

Siyah-Beyazlılar’da Nobre'nin büyük ihtimalle hafta sonunda forma giyebileceği kaydedildi.

05 Mayıs 2009 03:00


Marcio Nobre’den yoksun çıktığı maçlarda hücum bölgesinde sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar’da Brezilyalı forvetin büyük ihtimalle hafta sonunda forma giyebileceği kaydedildi.

Ezeli rakibi Fenerbahçe’ye İnönü’de 2-1 kaybedip, şampiyonluk yolunda çok önemli bir fırsatı elinin tersiyle iten Kara Kartal’da tek umut Nobre’nin Ankaraspor deplasmanında forma giyme ihtimalinin belirmesi...

Derbide çok arandı

Bel fıtığı başlangıcı teşhisi konulan sambacı golcünün, hafta sonuna yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun bir çaba sarfediyor. Artık zirve yarışında puan kaybına tahammülü bulunmayan Beşiktaş’ta Nobre’nin oynama olasılığının ortaya çıkması teknik direktör Mustafa Denizli’nin de yüzünü güldürdü. Siyah-Beyazlılar özellikle yaptığı hücum presle rakibin savunmasını bunaltan deneyimli golcünün yokluğunu Fenerbahçe derbisinde çok aradı


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