Beşiktaş’ta Nobre seferberliği



Kulüp doktorları, belindeki ağrılar nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Nobre'yi kupa fineline yetiştirmek için büyük çaba gösteriyor.



Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı süren Nobre için umut ışığı belirdi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, belindeki ağrılar yüzünden haftalardır forma giyemeyen Mert Nobre'yi, Fortİs Türkiye Kupası finalinde oynatmak için tüm olanaklarını seferber etti. Deneyimli teknik adam, siyah - beyazlı takım Ankara seferine çıkarken, golcü futbolcunun tedavisine, kupa finaline ev sahipliği yapacak İzmir'de devam edilmesini istedi.



Beşiktaş, Ankaraspor maçı için başkent'e giderken, Nobre'nin de fizyoterapistleriyle birlikte İzmir'e giderek, özel tedavi programına dahil edileceği bildirildi. Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin, golcü futbolcuyu Fortis Türkiye Kupası finalinde oynatmak için tüm şartları zorladığı öğrenildi.



Beşiktaş, Ankara takımlarıyla üstüste yapacağı maçlar öncesi başkent'te kampa girdi. Siyah - beyazlı takım, Ankaraspor maçının ardından, özel uçakla Fenerbahçe'yle oynanacak Türkiye Kupası Finali için İzmir'e geçecek. Final maçı sonrası ise vakit yitirmeden Ankara'ya dönecek ve bu kez Ankaragücü maçı için kampa girecek.





Siyah - beyazlılar, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan iki kritik lig maçı öncesi, son yıllarda başkent deplasmanında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Ankara takımlarıyla son 8 sezonda deplasmanda oynadığı 21 lig maçında, 15 galibiyet alan Beşiktaş, 5 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez kaybetti.



