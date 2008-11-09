Beşiktaş'ta Nobre parlıyor



Beşiktaş'ın Brezilya asıllı futbolcusu Mert Nobre, bu sezon ligde 5 kez rakip fileleri havalandırırken, Avrupa Kupaları'nda da 2 gole imza attı.





Turkcell Süper Lig'de Kocaelispor'u yenerek zirve mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ta Kocaelispor karşısında başarılı bir oyun ortaya koyan ve golleriyle takımına adeta hayat veren Mert Nobre, son haftaların en dikkat çeken futbolcusu oldu.



Nobre, attığı gollerin yanı sıra ortaya koyduğu gayretli oyunuyla son haftaların en göze batan oyuncusu olurken, bu performansıyla Beşiktaş tribünlerinin de beğenisini topladı.



Siyah-beyazlı takıma geldiği günden beri gol noktalarında fazla etkili olamayan tecrübeli oyuncu, çok koşmasının yanı sıra bu sezon gol bölgelerinde de daha skorer bir oyun sergiledi. Ligin 10. haftası geride kalırken, Beşiktaşlı oyuncu 5. golüne ulaştı.



Beşiktaş, sezonun ilk maçında UEFA Kupası ön eleme turunda Bosna-Hersek'in Siroki Brijeg takımıyla karşılaşırken, Brezilya asıllı futbolcu, kendisinin de ilk golünü kaydetti.



Başarılı oyununu lige de yansıtan Mert Nobre, bu kulvardaki ilk golünü de 4. haftada Gaziantepspor karşısında buldu. Bu golün ardından 1 hafta duran tecrübeli oyuncu, daha sonra gollerini sıralamaya devam etti.



Ligde son olarak Kocaelispor filelerine 2 gol bırakan Nobre, böylece 5. golüne ulaşarak takımının en skorer ismi oldu.



BEŞİKTAŞ, NOBRE'NİN GOL ATTIĞI LİG MAÇLARINI KAZANDI



Beşiktaş, ligde Nobre'nin gol attığı 4 maçı da kazanarak, 12 puan topladı.



Siyah-beyazlı takım, yıldız oyuncunun gol attığı maçlarda Gaziantepspor, Hacettepe, Gençlerbirliği ve son olarak Kocaelispor'u yendi.



KOCAELİSPOR MAÇINDAKİ PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Nobre, özellikle Kocaelispor maçındaki futboluyla taraftarların büyük beğenisini topladı.



Karşılaşmadan 1 gün önce 28 yaşına giren tecrübeli futbolcu, takımının ilk yarıda zorlandığı rakibi karşısında çok koştu. Orta sahada pres yapan, savunmaya kadar gelip kalesindeki tehlikeyi uzaklaştıran Brezilya asıllı oyuncu, güzel futbolunu 2 golle süslemesini bildi. Kocaelispor'un 2-0 öne geçtiği maçta takımı adına ilk golü atan Nobre, ikinci yarıda da bir gole imza koydu.



Beşiktaşlı taraftarlar da maç öncesi doğum gününü kutladıkları futbolcularına maç sırasında da tezahüratlarla büyük destek verdiler.



AVRUPA'DA DA ATTI



Beşiktaşlı oyuncu, ligde olduğu gibi Avrupa kupalarında da gol bulmasını bildi.



Siyah-beyazlı takım, bu sezon 4 Avrupa kupası maçı yaparken, rakip filelere toplam 8 gol bıraktı. Nobre ise bu 8 golün 2'sine imza attı.



Tecrübeli oyuncu, UEFA Kupası 1. ön elemede Siroki Brijeg ile yapılan maçta bir gol atarken, siyah-beyazlı takımın büyük şok yaşadığı ve 4-1 kaybettiği Metalist Kharkiv mücadelesinde de bir gole daha damgasını vurdu.



3 HAFTADIR KART CEZASI SINIRINDA



Hırslı futboluyla takımına büyük katkı sağlayan Nobre, 3 haftadır sarı kart cezası sınırında bulunmasına rağmen, 4. sarı kartını görmeyerek takımını eksik bırakmama başarısı gösterdi.



Ligde 4. haftada Beşiktaş'ın Gaziantepspor ile yaptığı maçta ilk sarı kartını gören Nobre, 5. haftada İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 7. haftada Gençlerbirliği karşısında 1'er sarı kart daha aldı. Böylece 3 sarı karta ulaşan başarılı oyuncu, Sivasspor, Kayserispor ve Kocaelispor karşılaşmalarında sarı kart görmeyerek cezalı duruma düşmedi.

