Beşiktaş'ta Nani iddiası!

Geçen sezon Kerim Frei ve Olcay Şahan'ın satılmasından sonra kanat rotasyonunda büyük sorun yaşayan Beşiktaş'ın, eskiden Fenerbahçe forması da giyen Valencia oyuncusu Nani ile ilgilendiği iddia edildi.

Milliyet gazetesinden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Beşiktaş, geçen sezon ortasından beri takip ettiği Portekizli futbolcu ve kulübü Valencia'yı ikna etme çabasında. Kanat rotasyonu için transfer isteyen teknik direktör Şenol Güneş'in de transfer için olumlu görüş bildirdiği aktarıldı.

Beşiktaş'ın, 30 yaşındaki Portekizli hücumcudan olumsuz yanıt gelmesi halinde listesinde Dudu, Jesus Navas, Juan Mata gibi isimlerle temasa geçeceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Valencia'ya 8.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Nani, İspanyol ekibin formasıyla çıktığı 26 maçta 8 gol ve 5 asiste imza attı.