Beşiktaş'ta meydan savaşı

Beşiktaş taraftarının Kayserispor maçı öncesi takımı motive etmek amacıyla düzenlediği "Meşaleli Yürüyüş" sırasında, polis ile taraftarlar arasında yaşanan olaylarda çok sayıda taraftar yaralandı.



Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan Turkcell Süper Lig maçı öncesi BJK İnönü Stadı dışında olaylar yaşanırken, çok sayıda taraftar yaralandı.



Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına destek vermek için geçen hafta aldıkları karar doğrultusunda Yıldız Teknik Üniversitesi önünden stada kadar toplanıp takımı karşıladı.



Meşaleler yakarak takımlarına destek veren ve yolu kapayan taraftarlara güvenlik güçleri BJK İnönü Stadı'nın kapalı tribüne dönüş yolunda biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.



Çok sayıda yaralı var



Biber gazı ve tazyikli su ile yapılan müdahale sırasında çok sayıda taraftar yaralanırken, çocukların da özellikle biber gazından etkilendikleri görüldü.



Bu sırada yol kapalı olduğu için araçlarında bekleyen vatandaşlar ile gazeteciler de biber gazından etkilendi.



Bir grup siyah-beyazlı taraftar da polislerin bulunduğu bölüme şişeler ve yabancı maddeler attı. Bazı siyah-beyazlı taraftarların alkollü oldukları gözlendi.



Gazdan kaçan taraftarların bir bölümü Dolmabahçe Sarayı'nın korkuluklarına tırmanarak içeri girmeye çalışırken, askerler buna engel oldu.



Taraftarların yanı sıra bazı polisler de atılan yabancı maddeler nedeniyle yaralandı.



'Terörist değil, taraftarız'



Beşiktaşlı taraftarlar, polisin müdahalesine tepki gösterirken "Terörist değiliz, taraftarız" diye tezahürat yaptı. Biber gazından etkilenen taraftarlara arkadaşları yardım ederken, bazı taraftarlar da müdahalenin sona ermesinin ardından eski açık tribün önünde toplanan çevik kuvvet ekiplerini alkışlarla protesto etti. Bu arada bir polis aracından yapılan anonsta, taraftarların içinde alkollü bir grubun bulunduğu ve şişeler fırlattığı belirtilip, daha fazla yaralanmaya engel olmak için müdahale yapıldığı bildirildi.



Protesto statta da devam etti



Siyah-beyazlı taraftarların güvenlik güçlerine tepkileri statta da sürdü.



İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ı protesto eden taraftarlar, "Cerrah istifa", "Cerrah dışarı", "Vali istifa" şeklinde tezahürat yaptı.



Polis Haftası nedeniyle saha kenarından polis üniforması giymiş çocukları soyunma odasına götüren polislere tepki gösteren taraftarlar, sahaya yabancı maddeler atarken, çevik kuvvet ekipleri kalkanlarını kaldırarak kendilerini korudu.



Beşiktaşlı oyuncuların "Türk polis teşkilatımızın 164. yılı kutlu olsun" ve Kayserispor takımının "İstanbul emniyette" şeklindeki pankartları da tepkilerden nasibini aldı.



Takım gecikti



Binlerce taraftar coşkulu bir şekilde takımlarını Yıldız Üniversitesi önünde karşılayıp meşaleler yakarak stada kadar getirirken, takım otobüsü de yaşanan izdiham nedeniyle stada geç geldi.



Takımı taşıyan otobüs maçın başlamasına 45 dakika kala stada gelirken, futbolcuların otobüs içinde cep telefonlarıyla taraftarları görüntüledikleri gözlendi.



Teknik direktör Mustafa Denizli de saatini gösterip, taraftarların stada gitmeleri için yolu açmalarını istedi.



Kulüpten kınama bildirisi



Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu, olaylarla ilgili bir kınama bildirisi yayınladı.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:



“Maçın öncesinde Beşiktaş taraftarları takımımız lehine tezahüratlar yapmak için Barbaros Bulvarı’nda biraraya geldiklerinde maalesef son derece üzüntü verici olaylar meydana gelmiş, taraftarlar arasına giren, davranışları asla kabul edilemeyecek bazı gruplar polisimize karşı zaman zaman hoş olmayan davranışlarda bulunmuşlardır.



Özellikle polis teşkilatımızın 164. yılını kutladığımız böyle bir haftada sağduyudan, itidalden yoksun kişilerin görevlilere yaptığı bu yanlış hareketler Beşiktaş Camiası’nı ve Yönetimiz’i derinden üzmüştür. Masum taraftarlarımızın zarar görmeleri, fiziki itiş kakış içinde kalmaları ve mağduriyete uğramaları üzüntümüzü daha da arttırmıştır. Tüm camia kenetlenip şampiyonluğu hedeflerken gerçek Beşiktaş taraftarlarının daha sakin, ölçülü hareket içinde olmaları gerekmektedir.”

