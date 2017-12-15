T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşiktaş'ta market çalışanları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

  Hakan KAYA- Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ’ta bulunan bir markette  çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

15 Aralık 2017 17:37

 

Hakan KAYA- Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ’ta bulunan bir markette  çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay Beşiktaş, Nisbetiye Mahallesi Doğa sokakta bulunan bir markette saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara  göre, marketiin kasap bölümünde çalışan Namık A., (55) ile marketin manav bölümünde çalışan Naci Alpagut.(40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Namık A.,  bıçakla Alpagut’a saldırdı.  Alpagut, göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren Namık A.,  kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alpagut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Marketin girişine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri içeride inceleme yaptı. Alpagüt\'un cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürülürken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYAERENİSTANBULDHA BEŞİKTAŞtaOlay Beşiktaş Nisbetiye Mahallesi DoğaNamıkNaci AlpagutTartışmanınAlpagutaNamık AOlayMarketinAlpagütAdli Tıp Kurumu MorguFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24