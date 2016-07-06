Beşiktaş'ta Mario Gomez'in yerine Bas Dost mu geliyor?

Beşiktaş'ta Mario Gomez’in akıbeti henüz belli olmazken Alman yıldızın yerine düşünülen isimlerin arasına Hollandalı golcü Bas Dost'un da girdiği iddia edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Gomez için Fiorentina’ya 14 milyon Euro’luk bir teklifte bulunan Wolfsburg’un bu hamlesi üzerine Siyah- Beyazlı kurmaylar da gözünü Bundesliga ekibinin golcüsüne dikti. Gomez’in 14 milyon Euro’ya Wollfsburg’a satılması halinde Fiorentina ile yaptığı anlaşma gereği 7 milyon Euro’yu kasasına koyacak olan Kartal, bu paranın 4 milyon Euro’su ile Bas Dost’u transfer etmeyi planlıyor. Gelecek sezon Wolfsburg ile sözleşmesi bitecek olan Hollandalı forvet, geçtiğimiz sezon çıktığı 31 resmi maçta 10 gol kaydetti.