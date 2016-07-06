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Spor

Beşiktaş'ta Mario Gomez'in yerine Bas Dost mu geliyor?

Wolfsburg, Gomez için Fiorentina'ya 14 milyon Euro teklif etmişti

06 Temmuz 2016 12:51

Beşiktaş'ta Mario Gomez’in akıbeti henüz belli olmazken Alman yıldızın yerine düşünülen isimlerin arasına Hollandalı golcü Bas Dost'un da girdiği iddia edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Gomez için Fiorentina’ya 14 milyon Euro’luk bir teklifte bulunan Wolfsburg’un bu hamlesi üzerine Siyah- Beyazlı kurmaylar da gözünü Bundesliga ekibinin golcüsüne dikti. Gomez’in 14 milyon Euro’ya Wollfsburg’a satılması halinde Fiorentina ile yaptığı anlaşma gereği 7 milyon Euro’yu kasasına koyacak olan Kartal, bu paranın 4 milyon Euro’su ile Bas Dost’u transfer etmeyi planlıyor. Gelecek sezon Wolfsburg ile sözleşmesi bitecek olan Hollandalı forvet, geçtiğimiz sezon çıktığı 31 resmi maçta 10 gol kaydetti.

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Mario GomezBas DostBeşiktaş

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