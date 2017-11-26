Beşiktaş'ta Manisaspor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL-(DHA) Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. turunda Manisaspor ile salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 14.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maç saatini bekleyecek.