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 BEŞİKTAŞ'TA LÜKS OTELDE TERÖR OPERASYONU : 1 GÖZALTI (2)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL-  Çağatay KENARLI - Ali KEREM BENGİN/ İSTANBUL DHA İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri'nin Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otele düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

22 Haziran 2018 03:38

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL-  Çağatay KENARLI - Ali KEREM BENGİN/ İSTANBUL DHA
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri\'nin Beşiktaş\'ta bulunan lüks bir otele düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş\'ta bulunan lüks otele saat 22.00 sıralarında geldi. Zırhlı araç eşliğinde gelen ekipler otelde operasyon yaptı. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi. Ekipler saat 00.00 sıralarında otelden ayrıldı. Operasyon kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü 
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-Otelin önühndeki zırhlı araç
-Otel önündeki hareketlilik
-Polislerin ayrılması
-Detaylar

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