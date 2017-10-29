Beşiktaş'ta Lens pişmanlığı

Hollandalı topun ağzında!

İSTANBUL -(DHA) Beşiktaş\'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jeremain Lens, şu ana kadar bekleneni veremedi. Şans bulduğu maçlarda hayal kırıklığı yaratan Lens, son olarak da Aytemiz Alanyaspor maçının son dakikalarında kendisini oyuna almak isteyen teknik direktör Şenol Güneş\'e karşı çıktı ve soyunmadı. Bu durum büyük tepki çekerken, kiralık oynayan Lens\'in satın alma opsiyonunun kullanılması da tehlikeye girdi.

Lens, İngiltere\'nin Sunderland Kulübü\'nden 1 yıllığına 1.5 milyon euroya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Bu sezon 2 milyon 200 bin euro garanti ücretin yanı sıra puan başı 4 bin euro alan Lens\'e 25 maç oynaması halinde 100 bin euro, 35 maçı geçmesi durumunda da 50 bin euro daha ödenecekti.

Beşiktaş sezon sonunda opsiyonu kullanıp da bu futbolcunun bonservisini de alırsa gelecek sezonki garanti ücreti 2 milyon 250 bin euro olacak ve 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Lens\'in Aytemiz Alanyaspor maçındaki tavrı nedeniyle uyarılacağı ve opsiyonunun kullanılmayacağının kendisine iletileceği belirtildi. Lens opsiyonu yenilenmezse 4 yılda kazanacağı en az 10 milyon eurodan olacak.

OĞUZHAN\'A DA UYARI

Güneş\'in maçtan sonra basın toplantısında \"Sorun yok\" demesine rağmen oyundan alınmasına kızan Oğuzhan\'ın da uyarılacağı ifade edildi.

ORMAN: \"NEGREDO\'NUN GOLÜNÜN ÖNEMİ BÜYÜK\"

Siyah beyazlı takımın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçın devre arasında gergin gözüken başkan Fikret Orman\'ın keyif maçtan sonra yerine geldi.

Gol atamadığı için eleştirilen Negredo\'nun attığı bu galibiyet golüyle kendisine geleceğine inandığını vurgulayan Orman, \"Bu golün önemi büyük. Şampiyon olursak eğer önemi daha da artacak. Şampiyonlukta büyük payı olacak. Negredo\'nun artık gollerine devam edeceğine inanıyorum. Bu galibiyetle ligde yeni bir sayfa açtık. Şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu gösterdik. Şimdi hedefimiz Monaco maçı. Bu galibiyet büyük moral oldu\" dedi.