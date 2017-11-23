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Spor

Beşiktaş'ta Leipzig maçı alarmı

İSTANBUL / DHA UEFA'dan gelen uyarı gereğince, herhangi bir yaptırımdan korunmak adına bu sezon Avrupa'daki deplasman maçlarına taraftar götürmeme kararı alan Beşiktaş Kulübü, RB Leipzig maçı öncesinde alarma geçti

23 Kasım 2017 13:51

İSTANBUL / DHA

UEFA\'dan gelen uyarı gereğince, herhangi bir yaptırımdan korunmak adına bu sezon Avrupa\'daki deplasman maçlarına taraftar götürmeme kararı alan Beşiktaş Kulübü, RB Leipzig maçı öncesinde alarma geçti. 
Beşiktaş, geçtiğimiz yıl Fransa\'da Lyon ile oynanan maçta tribünde yaşanan olaylar nedeniyle UEFA\'dan uyarı almıştı. Beşiktaş yönetimi de saha kapatma cezasından takımı korumak için bu sezon Devler Ligi\'nde deplasman maçlarına taraftar götürmedi ve taraftarlarından da bu konuya özen gösterilmesini istedi. 
Avrupa\'daki deplasman maçları öncesinde taraftarlarının bu duruma hassasiyet göstermesi için duyuru yapan Beşiktaş, diğer taraftan ev sahibi kulübü yetkililerinden de Beşiktaş taraftarlarına bilet satılmaması yönünde talepte bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde üst turu garantileyen Beşiktaş, 6 Aralık\'ta Leipzig ile deplasmanda grubun ikinci takımını belirleyecek bir maç oynayacak. Beşiktaş yönetimi, Almanya\'daki Türk nüfusunu da gözeterek bu maçta herhangi bir sorun yaşanmaması için şimdiden düğmeye bastı. 
Alman kulübüne yazı yollamak için hazırlıklara başlayan Beşiktaş, gerekli mercilere de başvuruları yapmayı planlıyor. Siyah Beyazlılar, bu meseleyle ilgilenmesi için görevlendirilecek özel bir ismi de Almanya\'ya göndermeyi düşünüyor.

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