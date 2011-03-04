-BEŞİKTAŞ'TA KUPA SEVİNCİ GAZİANTEP (A.A) - 03.03.2011 - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor galibiyetiyle Ziraat Türkiye Kupasında yarı finale yükselen Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Manolo Ruiz ilk maçta alınan 5-0'lık skorun kendilerini olumlu yönde etkilediğini söyledi. Ruiz, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, Gaziantep deplasmanına gelirken iyi oynamak istediklerini ifade ederek, ''Tipik bir futboldu ve temposu düşüktü buna rağmen alınan 3-0'lık galibiyet ve genç futbolcularımızın da performansı bizi memnun etti'' dedi. Yarı finalde Gaziantepspor'a rakip olduklarına dikkati çeken Ruiz, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yeniden buraya geleceğiz. Ancak bundan daha güçlü bir takımla karşılaşacağız. Spor Toto Süper ligin önemli takımlarından biriyle oynayacağız ve daha zor bir maç olacak. Ligde oynanan futbol kupaya göre biraz daha çekişmeli. Gençlere bugün bu şansı verdik. Kalite ve teknikleri üst düzeyde. Bize yararları olacağını düşünüyorum.'' Genç futbolcu Atınç da verilen fırsatı iyi kullandığını düşünerek, ''Maçtan önce gerek hocam gerekse de ağabeylerim beni heyecanlı olmamam ve rahat oynamam yönünde motive ettiler. Elimden geleni yaptığıma inanıyorum'' ifadelerini kullandı. -GAZİANTEP BB CEPHESİ- Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Erol Azgın ise ''Biz bayrağı burada teslim ettik. İnşallah kupa Gaziantep'te kalacaktır'' dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un tarihinde ilk defa buralara kadar geldiğine dikkati çeken Azgın, şöyle konuştu: ''Ben burada emeği geçen futbolcularımıza, başkana ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Bayrağı biz burada teslim ettik. İnşallah kupa Gaziantep'te kalacak ve ağabeylerimiz bu işin üstesinden gelecekdir.''