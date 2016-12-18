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Spor

Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 20 Aralık Salı günü deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

18 Aralık 2016 17:34

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 20 Aralık Salı günü deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılarının yönetiminde yapıldığı bildirildi.

Kasımpaşa ile dün yapılan maçta oynayan futbolcuların salonda yenilenme çalışmasıyla tamamladığı idmana diğer futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı kaydedildi. Pas, top kontrolü, dar alanda kontrol pas ve minik kale maçla devam eden antrenmanın duran top ve şut çalışması sonrası yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Antrenmana tedavisine devam edilen Caner Erkin ile sahada bireysel çalışmalara devam eden Aras Özbiliz ve Anderson Talisca'nın katılmadığı aktarıldı.

Beşiktaş, Boluspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak

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