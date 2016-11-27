Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında 29 Kasım Salı günü Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında yer alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise pas, duran top ve dar alanda kontrol pas çalışması yaptığı aktarıldı. İdmanın, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdiği bildirildi.

Antrenmana, tedavileri süren Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in katılmadığı, sakatlığı geçen Luiz Rhodolfo'nun ise takımla çalıştığı aktarıldı.

Beşiktaş yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.