Beşiktaş'ta kritik 4 maç



Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve Fortis Türkiye Kupası'nda final oynayacak Beşiktaş, bu süreçte 4 kritik maça çıkacak. Siyah-beyazlı takım, iki kupayı alma yolunda iki derbi ve iki deplasman maçına çıkacak.



Turkcell Süper Lig'de Sivasspor'un mağlup olmasının ardından Ankaraspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, kritik bir viraja girdi.



Ligde şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra Fortis Türkiye Kupası'nda final oynayacak siyah-beyazlı takım, iki kupayı alma yolunda 4 önemli maça çıkacak.



İki kulvarda mücadele eden tek takım olan Beşiktaş, bu süreçte iki derbi maçıyla birlikte iki kez de deplasmana gidecek.





Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile 13 Mayıs Çarşamba günü yapacağı maçın ardından, 3 lig karşılaşması sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışacak.



Siyah-beyazlı ekip, ligde ise Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştıktan sonra sahasında Galatasaray ile derbi maçına çıkacak. Derbi sonrası yine deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, bu zorlu maçların ardından iki kupayı alarak sezonu mutlu bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.



1 KEZ İSTANBUL'DA OLACAK



Beşiktaş, iki kupayı kazanmak için vereceği mücadelede, 1 kez İstanbul'da taraftarlarının önüne çıkacak.



Fortis Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile İzmir'de oynayacak siyah-beyazlı takım, ligde ise Ankaragücü ve Denizlispor karşılaşmalarında yine deplasmanda olacak.



Beşiktaş, sadece Galatasaray ile yapacağı derbi maçında BJK İnönü Stadı'nda taraftar desteğini arkasına alacak.



