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Spor

Beşiktaş'ta kongre tarihi belli oldu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulunda değişiklik amacıyla olağanüstü genel kurula gitme kararı alacaklarını bildirmişti

13 Ağustos 2018 23:00

Beşiktaş Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluğa bakılmaksızın 16 Eylül Pazar günü yapılacak.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın çoğunluğa bakılmaksızın 16 Eylül Pazar günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacağı bildirildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 2 gün önceki divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, yönetim kurulunda değişiklik amacıyla olağanüstü genel kurula gitme kararı alacaklarını ifade etmişti.

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