-BEŞİKTAŞ'TA KOMBİNELER SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 04.07.2011 - Beşiktaş'ta 2011-2012 futbol sezonu kombine kartları satışa çıkarıldı. Kombine kart satışlarına Fiyapı İnönü Stadı'nda kapalı tribün altında bulunan Kartal Yuvası 2 nolu mağazadan başlanırken, kart satışları pazar günleri hariç diğer 6 gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında, pazar günleri ise 10.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Eski kombine kart sahibi taraftarların 10 gün öncelikli satın alma hakkı bulunduğu, öncelikli satın alma haklarının 13 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00 itibariyle sona ereceği, 14 Temmuz tarihinden itibaren ise genel satışlara başlanacağı duyuruldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası ve Denizbank'tan ''BJK Bonus Card'' sahibi olan taraftarlar ile ''Vakıfbank Beşiktaş Taraftar Kartı'' kullanıcılarının, satışa çıkarılan yeni sezon kombine kartlarına 12 taksitle sahip olabilecekleri bildirildi. Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezonda iç sahada oynayacağı maçları kapsayan kombine kartların fiyatları tribünlere göre 700 ile 8 bin 250 lira arasında değişiyor. 2011-2012 sezonu kombine kart fiyatları şöyle: VIP Üst D: 8.250 TL VIP Üst B-E: 6.200 TL VIP Üst A-F: 4.700 TL VIP Alt C-D: 4.700 TL VIP Alt B-E: 4.200 TL VIP Alt A-F: 3.100 TL Numaralı Orta: 3.100 TL Numaralı Kenar: 2.500 TL Kapalı Üst: 2.000 TL Kapalı Alt: 1.800 TL Yeni Açık: 900 TL Eski Açık: 700 TL