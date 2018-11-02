"Beşiktaş'ta kimsenin parası kalmaz"

Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sadece Beşiktaş değil tüm kulüplerin ekonomik sıkıntılardan geçtiğini belirterek "Beşiktaş'ta kimsenin parası kalmamıştır, Alanyaspor'un alacağı haftaya ödenecek" dedi.



Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Alanyaspor'un Vagner Love transferinden kaynaklı ödeme sorunu nedeniyle hukuki işlem başlatmasıyla ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Alanyaspor'un Vagner Love transferi ile ilgili başlatmış olduğunu açıkladığı hukuki süreç hakkında Mahmutyazıcıoğlu, "Alanyaspor'a bugüne kadar 1.9 milyon Euro ödeme yaptık, kalan borcumuz 1.1 milyon Euro'dur. Kulüp olarak bahsettiklerin çekin son ödemesi 1 ya da 2 gün geçmiştir. Herkesin de bildiği gibi sadece Beşiktaş değil tüm kulüpler döviz ödemeleriyle ilgili sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bizim de kulüp olarak gecikmiş alacağımız olan birçok Anadolu kulübü var ve tabii ki onlara anlayış gösterip herhangi bir hukuki işlem yapmıyoruz. Ya da uluslararası bir örnek vermek gerekirse Sunderland kulübüne birkaç hafta gecikmeli ödeme yaptık ama hiçbir zaman açıklama yapıp olayı hukuk sürecine taşımadılar" diye konuştu.

"Bütün kulüplerin birbirine ihtiyacı var"

Önümüzdeki hafta ödemenin yapılacağını belirten Mahmutyazıcıoğlu, "Biz yine de Alanyaspor'a bugüne kadar gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz ama bu kısa süreli gecikmeyi iletişime taşımalarını da açıkçası doğru bulmuyoruz. Spor camiası olarak bütün kulüplerin birbirine ihtiyacı var. Önümüzdeki hafta bu ödeme yapılacak ve hukuki süreç otomatik olarak sonlanacaktır. Beşiktaş'ta bugüne kadar kimsenin parası kalmamıştır ve Alanyaspor'un da parası kalmayacaktır" ifadelerini kullandı. (DHA)