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BEŞİKTAŞ'TA KAZA: 5 YARALI(1)

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Beşiktaş iki aracın çarpışması sonucu oluşan kazada 5 kişi yaralandı

29 Ekim 2017 02:07

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Beşiktaş iki aracın çarpışması sonucu oluşan kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Barbaros Bulvarı Balmumcu\'daki kavşakta meydana geldi.  Seyir halindeki iki araç henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kazada iki araçtaki toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaye, ambulans ve polis  ekipleri sevk edildi. Yaralaılar çevre hastanelere kaldırılırken ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ediyor. 

Görüntü dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-yaralılar
-Araçlardan görüntü
-Genel ve detaylar

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