Beşiktaş’ta 'kart alarmı'

Süper Lig’in 8. haftasında Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile oynayacak olan Beşiktaş’ta Dusko Tosic, Caner Erkin ve Gary Medel sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligde geride kalan 7 haftada 3’er sarı kart gören 3 futbolcu, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş formasıyla ligde henüz 4 maça çıkan ve 232 dakika sahada kalan Gary Medel, 3 kez 90 dakika dahi sahada kalmamış olmasına rağmen sınıra geldi.

Tosic, 2. kez takımını eksik bırakabilir

Son haftalardaki gergin görüntüsüyle dikkati çeken Caner Erkin de Karabük, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında gördüğü kartlardan dolayı kart cezası sınırında.

Siyah-beyazlılarda gördüğü kartlarla en çok problem yaşayan futbolculardan olan Dusko Tosic, Karabük maçında çift sarı kartla takımını 10 kişi bırakmış ve Konyaspor karşısında forma giyememişti. Son olarak Fenerbahçe derbisinde de sarı kart gören Tosic, takımını yeniden yalnız bırakma tehlikesiyle karşı karşıya.