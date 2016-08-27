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Spor

Beşiktaş'ta karar anı; Nasri - Caner ikilisinden hangisi tercih edilecek?

"1,5 milyon Euro getir istediğin kulübe git”

27 Ağustos 2016 22:05

Beşiktaş Kulübü, iki futbolcunun işini bitirdi ancak kararsızlık yaşıyor. Yönetim, “Samir Nasri’yi mi yoksa Caner Erkin’i mi alalım” ikilemine düştü. Son karar teknik direktör Şenol Güneş’e bırakıldı.

Beşiktaş’ın her iki isimle de anlaşmasına karşın son gelişmelere göre kararsızlığa düştüğü ortaya çıktı. Yönetimde “Nasri ya da Caner ikilisinden sadece birini alalım” fikri ortaya atılınca hesaplar karıştı. İki ismi bedelsiz kiralamak isteyen ve bunun yanı sıra oyuncularla da el sıkışan Siyah-Beyazlılar’da son kararın teknik direktör Şenol Güneş’e bırakıldığı belirtildi. Güneş’in ise ilk etapta iki ismi de bir şekilde alınmasını isteyeceği ancak eğer bir oyuncu da karar kılınacaksa o ismin de Nasri olmasını talep edeceği kaydedildi.

 

İtalyanlar çark etti

 

Habertürk’ün haberine göre, Caner Erkin transferi ile ilgili başka bir iddia daha geldi. İnter Kulübü’nün ilk görüşmede Beşiktaş’a bedelsiz kiralamayı kabul ettiği milli oyuncu için şimdi para istediği kaydedildi. İtalyanlar’ın Caner’e, “Biz seni bedavaya aldık ancak sana para verdik. 1,5 milyon Euro getir istediğin kulübe git” dediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından UEFA kriterlerine göre şu an itibariyle bonservisiyle oyuncu satın alamayan Kartal’ın zor duruma düştüğü belirtildi.

 

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BeşiktaşSamir NasriCaner ErkinTransfer

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