-BEŞİKTAŞ'TA KAN KAYBI SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Manisaspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş'ta düşüş sürüyor. Trabzonspor'un ardından Manisaspor'a da yenilerek, 2 haftada 6 puan yitiren siyah-beyazlılar, 8. hafta sonunda lider Bursaspor'un 7 puan gerisine düştü. Quaresma ve Guti gibi yıldızlarından sakatlıkları nedeniyle yararlanamayan Beşiktaş, 54. dakikada Tabata'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynadığı maçta, 89. dakikada Ernst ile farkı 1'e indirmesine rağmen, son anlardaki müthiş baskısı beraberlik için yetmedi. Beşiktaş bu sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ardından, sahasında 2. yenilgisini aldı. Siyah-beyazlılar, ligdeki son 4 maçını da gol yemeden tamamlayamadı. -MANİSASPOR HİKMET KARAMAN İLE ÇIKIŞTA- İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılan Manisaspor, teknik direktör Hikmet Karaman'ın göreve gelmesinin ardından gösterdiği başarılı performansı sürdürdü. Hikmet Karaman yönetimindeki 4. maçında 3. galibiyeti alan Ege temsilcisi, 5. haftada da Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenmişti. -BEŞİKTAŞLILAR ŞOK OLDU- Manisaspor maçında takımlarından mutlak galibiyet bekleyen Beşiktaşlı taraftarlar, 3-2'lik yenilgi sonrası adeta şok oldu. Son dakikaya kadar takımlarını destekleyen ve yenilgiye rağmen alkışlarla soyunma odasına uğurlayan taraftarlar, son anlarda ''Başın öne eğilmesin, aldırma kartal aldırma'' şeklinde tempo tuttu. Beşiktaşlı yöneticiler de yenilginin şokuyla bir süre protokol tribününü terk etmezken, maçın hakemleri taraftar tepkisi nedeniyle soyunma odasına polislerin koruması altında gitti. Bu arada, kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından soyunma odasına ağır hareketlerle giden Manisasporlu Eren'i, Beşiktaş kalecisi Hakan hızlı olması için uyarırken, bu ikili arasında tartışma yaşandı. Soyunma odasına giriş tüneli önünde Eren'e atılan yabancı maddelerden birisi futbolcuya isabet etti. -BOBO'DAN GOLLERE DEVAM- Beşiktaş'ın bu sezonki en skorer ismi Bobo, Manisaspor maçını da boş geçmedi. 14. dakikada attığı golle takımını beraberliğe taşıyan Brezilyalı futbolcu, bu sezon resmi maçlarda 6'sı Spor Toto Süper Lig'de, 3'ü de UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere gol sayısını 9'a yükseltti. -FERRARİ VE KALABANE SAKATLANDI- Beşiktaşlı Ferrari ile Manisasporlu Kalabane, sakatlıkları nedeniyle ilk yarının ortalarında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kalabane'in yerine 23. dakikada Burak, Ferrari'nin yerine ise 28. dakikada Zapotocny oyuna girdi. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta, İtalyan futbolcunun da sakatlanması sıkıntı yarattı. Ferrari'nin sağ arka adalesinde çekme ve ödem olduğu öğrenildi. -HAKAN BEŞİKTAŞLILARI KORKUTTU- Beşiktaş'ın kalecisi Hakan Arıkan, maçın ilk yarısında yaptığı 2 büyük hatayla siyah-beyazlı taraftarların adeta yüreklerini ağızlarına getirdi. Hakan, ceza alanı dışına çıkarak uzaklaştırmak istediği topu Makukula'ya kaptırırken, bir diğer pozisyonda ise Murat Erdoğan'ın önünde topa vurmakta geç kalınca, siyah-beyazlı takım 2 kez kalesinde gol görme tehlikesi atlattı. Bu pozisyonların ardından Beşiktaş tribünlerinden kalecilerine yönelik tepkiler yükseldi. -''HAKAN'I YUHALAYAN DEFOLUP GİTSİN''- Beşiktaş'ın yediği 3. golün ardından, kendisine top her geldiğinde yeni açık tribündeki bazı taraftarlarca yuhalanan kaleci Hakan'a, kapalı tribündeki taraftarlar destek verdi. Kapalı tribündeki taraftarların ''Hakan'ı yuhalayan defolup gitsin'' diye bağırmasının ardından statta büyük bir alkış eşliğinde Beşiktaş lehine tezahürat başladı. -BEŞİKTAŞ'TA İLK KIRMIZI KART TABATA'YA- Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını Tabata gördü. İkinci sarı karttan 54. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalan Tabata, siyah-beyazlılarda bu sezon resmi maçlarda ilk kırmızı kartı gören oyuncu oldu. -ZEMİN SEVİNDİRDİ- FİYAPI adıyla ilk maçın oynandığı İnönü Stadı'nın zeminindeki iyileşme dikkati çekti. İstanbul'da hafta boyunca yağan yağmura rağmen, milli maç arasında bakıma alınan zeminin geçtiğimiz maçlara oranla bir hayli iyi olduğu gözlendi.