-BEŞİKTAŞ'TA KAMP KADROSU BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Beşiktaş Futbol Takımı'nın 4-15 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleştireceği kamp çalışmalarının kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 kişilik Avusturya kampı kadrosu için şu isimler duyuruldu: Rüştü Reçber, Cenk Gönen, Umut Kaya, İsmail Köybaşı, Ekrem Dağ, İbrahim Toraman, Atınç Nukan, Egemen Korkmaz, Ersan Gülüm, Necip Uysal, Mehmet Aurelio, Mustafa Pektemek, Mehmet Akyüz, Muhammet Demirci, Veli Kavlak, Tanju Kayhan, Burak Kaplan, Sidnei, Fabian Ernst, Guti, Hugo Almeida, Bebe, Simao Sabrosa, Ricardo Quaresma, Manuel Fernandes, Roberto Hilbert, Tomas Sivok, Filip Holosko. Beşiktaş'ta, yeni sezon için kadroda düşünülmeyen isimler Matteo Ferrari ile Michael Fink'in yanı sıra takımla antrenmana çıkan genç oyuncular Mertcan Demirer, Cumali Bişi, Rıdvan Şimşek ve Onur Bayramoğlu, teknik direktör Tayfur Havutçu tarafından kamp kadrosuna alınmadı.