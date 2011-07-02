T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ'TA KAMP KADROSU BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A)

02 Temmuz 2011 17:13

-BEŞİKTAŞ'TA KAMP KADROSU BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Beşiktaş Futbol Takımı'nın 4-15 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleştireceği kamp çalışmalarının kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 kişilik Avusturya kampı kadrosu için şu isimler duyuruldu: Rüştü Reçber, Cenk Gönen, Umut Kaya, İsmail Köybaşı, Ekrem Dağ, İbrahim Toraman, Atınç Nukan, Egemen Korkmaz, Ersan Gülüm, Necip Uysal, Mehmet Aurelio, Mustafa Pektemek, Mehmet Akyüz, Muhammet Demirci, Veli Kavlak, Tanju Kayhan, Burak Kaplan, Sidnei, Fabian Ernst, Guti, Hugo Almeida, Bebe, Simao Sabrosa, Ricardo Quaresma, Manuel Fernandes, Roberto Hilbert, Tomas Sivok, Filip Holosko. Beşiktaş'ta, yeni sezon için kadroda düşünülmeyen isimler Matteo Ferrari ile Michael Fink'in yanı sıra takımla antrenmana çıkan genç oyuncular Mertcan Demirer, Cumali Bişi, Rıdvan Şimşek ve Onur Bayramoğlu, teknik direktör Tayfur Havutçu tarafından kamp kadrosuna alınmadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24