Beşiktaş'ta kale yine Utku'nun

Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran, Partizan maçında da ilk 11'de yer alacak. Tedavisi devam eden Tolga Zengin ve UEFA listesinde olmayan Loris Karius, mücadelede forma giyemeyecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Partizan'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Sırbistan deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönen siyah-beyazlılar, evinde oynayacağı karşılaşmada turu getirecek skoru alarak, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyor.

Rövanş öncesi Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in tedavisi sürüyor. Sakatlığı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de siyah-beyazlıların son oynadığı Antalyaspor maçında forma giyemeyen tecrübeli kaleci, Partizan karşısında da görev yapamayacak.

Liverpool'dan transfer edilen Loris Karius da, Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alamadığı için karşılaşmayı tribünden takip edecek. Alman kaleci, siyah-beyazlıların Avrupa Ligi gruplarına kalması halinde kadrodaya eklenecek. Teknik direktör Şenol Güneş, iki as kalecisinin yokluğunda eldivenleri yine Utku Yuvakuran'a teslim edecek. 20 yaşındaki file bekçisi, Antalyaspor karşısında da ilk 11'de şans buldu.

Quaresma'nın yerine Lens

Beşiktaş’ta Jeremain Lens'in tedavisi tamamlandı. Tecrübeli teknik adam, Partizan karşısında Quaresma'yı yedek bekletip, Lens'e şans vermeyi planlıyor. Kart cezasını tamamlanayan Alvano Negredo da, maça 11'de başlayacak.

