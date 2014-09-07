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Spor

Beşiktaş'ta Jose Sosa seferberliği

Önümüzdeki hafta boyunca özel program doğrultusunda çalışacak olan Sosa'nın maç gününe kadar daha iyi hale gelmesi amaçlanıyor

07 Eylül 2014 21:46

Beşiktaş'ın yeni transferi Jose Sosa'nın Çaykur Rizaspor maçına kadar fiziki olarak hazır hale gelmesi için teknik ekip yoğun çaba sarf ediyor.

Beşiktaş'ta Veli Kavlak, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup'un sakatlıkları sonrası teknik direktör Slaven Bilic, son transfer Sosa'yı ligin ikinci haftasında ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünüyor. Ancak Arjantinli futbolcunun fiziki olarak hazır olmaması, teknik heyetin planlarını bozabilir.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Metalist Kharkiv'de yaz döneminde yoğun bir antrenman programına tabii tutulmayan Sosa, takım arkadaşlarından fiziki olarak geride bulunuyor. Siyah Beyazlı takımın A2 takımı ile yaptığı maça ilk 11'de başlasa da, Arjantinli futbolcunun tam hazır olmadığı öğrenildi.

Önümüzdeki hafta boyunca özel program doğrultusunda çalışacak olan Sosa'nın maç gününe kadar daha iyi hale gelmesi amaçlanıyor. Sosa'nın performansını yükseltmesi halinde Bilic, Çaykur Rizespor karşısında orta sahada Atiba ile birlikte Sosa şans verecek.

 

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