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Spor

BEŞİKTAŞ'TA İZİN GÜNÜ   İSTANBUL (A.A)

09 Ağustos 2010 16:01

-BEŞİKTAŞ'TA İZİN GÜNÜ   İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - İspanya'nın Villereal takımı ile özel maçta karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta futbolculara teknik direktör Bernd Schuster bir gün izin verdi. Villareal ile dün karşı karşıya gelen ve maçtan sonra İstanbul'a dönen siyah-beyazlı oyuncular, yoğun tempo sonrası teknik direktörlerinin verdiği izinle bir gün dinlenme fırsatı buldular. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'in 2010-2011 sezonunun ilk haftasında Bucaspor ile 14 Ağustos cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla başlayacak. İdman, basına kapalı yapılacak.

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