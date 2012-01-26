-Beşiktaş'ta izin günü İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 3-2 yenerek zirve iddiasını sürdüren Beşiktaş, günü izinli olarak geçirdi. Gaziantepspor ile 24 Ocak Salı günü yaptığı maçın hemen ardından Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Carlos Carvalhal, futbolcularına 1 gün izin verdi. Bugünü dinlenerek geçiren Beşiktaşlı futbolcular, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.