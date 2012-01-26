T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta izin günü İSTANBUL (A.A)

26 Ocak 2012 14:56

-Beşiktaş'ta izin günü İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 3-2 yenerek zirve iddiasını sürdüren Beşiktaş, günü izinli olarak geçirdi. Gaziantepspor ile 24 Ocak Salı günü yaptığı maçın hemen ardından Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Carlos Carvalhal, futbolcularına 1 gün izin verdi. Bugünü dinlenerek geçiren Beşiktaşlı futbolcular, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24