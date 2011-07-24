-BEŞİKTAŞ'TA İZİN BİTİYOR İSTANBUL (A.A) - 24.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Futbol Takımı'nda, futbolculara verilen iki günlük izin bu akşam bitiyor. İspanya'da katıldığı özel turnuvadan dönüşünde hafta sonunu izinli geçiren siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman saat 10.00'da başlayacak. -KOMBİNE KART DAĞITIMI BAŞLIYOR- Beşiktaş Kulübü'nde 2011-2012 futbol sezonu kombine kartlarının dağıtımına yarın başlanacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kombine sahipleri kartlarını Fiyapı İnönü Stadı altında bulunan 2 nolu Kartal Yuvası mağazasından temin edebilecek. Kartların teslimi saat 10.00'da başlayacak. Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezonda iç sahada oynayacağı maçları kapsayan kombine kartların fiyatları tribünlere göre 700 ile 8 bin 250 lira arasında değişiyor.