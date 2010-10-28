T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ'TA IVERSON HAREKATI İSTANBUL (A.A)

28 Ekim 2010 00:55

-BEŞİKTAŞ'TA IVERSON HAREKATI İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ve Amatör Şubelerden Sorumlu yönetim kurulu üyesi Şeref Yalçın, bir süredir erkek basketbol takımına transfer etmeyi düşündükleri NBA yıldızı Allen Iverson konusunda görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gittiler. Demirören ve Yalçın'ın yarın Iverson'ın menajeriyle bir görüşme yapacakları, kesin anlaşmanın sağlanması halinde de 1 Kasım Pazartesi günü yıldız oyuncuyla birlikte İstanbul'a dönmeyi planladıkları öğrenildi. Iverson'da mutlu sona ulaşmak için uzun süredir görüşmelerde bulunan siyah-beyazlı kulüp, 2 Kasım Salı günü de ABD'li oyuncuyla sözleşme imzalamayı planlıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24