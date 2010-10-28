-BEŞİKTAŞ'TA IVERSON HAREKATI İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ve Amatör Şubelerden Sorumlu yönetim kurulu üyesi Şeref Yalçın, bir süredir erkek basketbol takımına transfer etmeyi düşündükleri NBA yıldızı Allen Iverson konusunda görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gittiler. Demirören ve Yalçın'ın yarın Iverson'ın menajeriyle bir görüşme yapacakları, kesin anlaşmanın sağlanması halinde de 1 Kasım Pazartesi günü yıldız oyuncuyla birlikte İstanbul'a dönmeyi planladıkları öğrenildi. Iverson'da mutlu sona ulaşmak için uzun süredir görüşmelerde bulunan siyah-beyazlı kulüp, 2 Kasım Salı günü de ABD'li oyuncuyla sözleşme imzalamayı planlıyor.