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Spor

Beşiktaş'ta istifa iddiası!

Son iki sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta bir yöneticinin istifasını verdiği iddia edildi

15 Haziran 2017 15:44

Son iki sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş'ta basın sözcüsü ve futbolcu izleme komitesi başkanı Metin Albayrak'ın istifa ettiği iddia edildi.

Habertürk'ün haberine göre Başkan Fikret Orman’ın bu istifayı kabul etmediği ve yaptıkları görüşmede “Sen benim yol arkadaşımsın. Şu anda Fransa’dayım, dönünce oturup konuşalım” dediği öne sürüldü.
 
Başkan Orman’ın yakın arkadaşı olan ve aynı zamanda seçildiği günden beri yönetimde yer alan Albayrak’ın, kendi işlerine vakit ayıramadığı gerekçesiyle istifasını verdiği ifade edildi. Ancak asıl nedenin, izlediği ve olumlu rapor verdiği futbolcuların değerlendirmeye alınmaması olduğu bildirildi.
 

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Metin AlbayrakFikret OrmanŞenol GüneşAhmet Nur ÇebiBeşiktaşistifa

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