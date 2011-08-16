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Spor

Beşiktaş'ta istifa bilmecesi İSTANBUL (A.A)

16 Ağustos 2011 18:08

-Beşiktaş'ta istifa bilmecesi İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada, şike iddialarına yönelik soruşturmada tutuklu bulunan Serdal Adalı'nın yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir istifasının bulunmadığını bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Ali Aydınlar tarafından TFF kararları açıklanırken, kulübümüz asbaşkanı ve futbol komitesi başkanı Sayın Serdal Adalı'dan eski Beşiktaş Kulübü yöneticisi olarak bahis edilmişse de, Sayın Serdal Adalı'nın yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiş bir istifası bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine arz ederiz'' denildi.

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