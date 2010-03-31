Beşiktaş'ta imza günü

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İbrahim Üzülmez: Mutluyum

Rüştü: Futbolu burada bırakmak istiyorum

Yusuf: Kalmamızda hocamızın da etkisi oldu

Adalı: Futbolcularımız fedakarlık gösterdi

'Dengeyi bozacak transfer olmayacak'

'Denizli'nin 3 yıl daha kalmasını istiyoruz'

İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman, Rüştü Reçber, Yusuf Şimşek ve Uğur İnceman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen, kulüp asbaşkanı ve futbol komitesi başkanı Serdal Adalı, asbaşkan ve futbol komitesi üyesi Alaattin Aykaç, futbol komitesi üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Doğan Küçükemre'nin de hazır bulunduğu törende yeni sözleşmelere imza attı.İbrahim Üzülmez, Yusuf Şimşek ve Uğur İnceman ile 1'er, İbrahim Toraman ile 3, Rüştü Reçber ile de 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.Beşiktaş ile sözleşme yenileyen kaptan İbrahim Üzülmez, takımda kaldığı için mutlu olduğunu söyledi.İbrahim, takıma 10 yıl önce geldiğinde kendisine 2 hedef koyduğunu ifade ederek, ''Biri devamlı oynamak, diğeriyse futbolu burada bırakmaktı. Beşiktaş'a başarılı bir şekilde hizmet etmek istiyorum. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu.İbrahim Toraman ise kulüp başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür edip, ''Burada olmaktan son derece mutluyum. Bundan sonra da başarılı bir şekilde hizmet etmek istiyorum'' derken, milli takıma seçilip seçilmeme konusuyla ilgili bir soruya da, ''Milli takım konusunda bundan sonra kesinlikle konuşmayacağım. Herkese saygı duyuyorum'' yanıtını verdi.Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme yenileyen Rüştü Reçber ise futbolu siyah-beyazlı takımda bırakmak istediğini kaydetti.''Her şeyimle Beşiktaş'a hizmet etmek için buradayım'' diyen Rüştü, ''Yeni yönetim geldi. Şu anki mali tablo içinde yapılanmaya gidilmesi gerektiğini söylediler. Biz de her şeyi Serdal Bey'e bıraktık. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Hem saha içinde hizmet edip, hem de saha dışında kulübümüze hizmet etmeliyiz'' ifadelerini kullandı.Taraftarların Eskişehirspor maçında kendisine gösterdiği destekle ilgili soruya ise Rüştü, ''Tribünlerin beni bu şekilde kabullenmeleri nedeniyle duygulandım, içimdeki hizmet aşkı 2 kat fazlalaştı'' cevabını verdi.Yusuf Şimşek de siyah-beyazlı kulüpte kaldığı için mutlu olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:''Kalmamızda hocamızın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Geçen yılki başarıyı tekrarlayıp şampiyon olmak istiyoruz. Sorun çıkarmadan imza atıyoruz.''Kendisine başka takımlardan teklif gelip gelmediği sorusunu da Yusuf, ''Yurt dışından bir takımla görüştüm, ama çok ciddi bir görüşme değildi'' şeklinde yanıtladı.Opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzalayan Uğur İnceman ise ''Görüşmelerimiz samimiyetle, güzel şekilde geçti. Burada olmaktan mutluyum. İnanıyorum ki önümüzdeki senelerde başarıların üzerine yenilerini ekleyeceğiz'' dedi.Asbaşkan ve futbol komitesi başkanı Serdal Adalı, iç transfer görüşmelerinde futbolcuların fedakarlık gösterdiklerini, bu nedenle kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.Bir aya yakın süredir iç transferi bitirmek için gayret gösterdiklerini anlatan Adalı, şöyle devam etti:''Çoğunluğu ile de anlaştık. Öncelikle Beşiktaşımıza hayırlı olsun. Önümüzdeki sezon hepsinden büyük işler bekliyoruz. Kaldıkları için mutluyuz. Fedakarlık karşılıklı olunca oluşuyor. Parasal boyutta gerek İbrahim Toraman, gerekse diğer futbolcularımız ciddi fedakarlık yaptılar. Başka bir takımda oynayan biriyle kıyaslayacak değiliz. Kendi baremlerimize göre iyi fedakarlık yaptılar.''Adalı, kaleci Rüştü'ye de teşekkür ederken, ''Kaldığı için mutluyum. Sadece kaleci olarak değil, devamında antrenör olarak da hizmet edeceğine inanıyorum'' dedi.Serdal Adalı, henüz anlaşmaya varamadıkları Serdar Özkan ve Hakan Arıkan ile görüşmelerinin sürdüğünü ifade ederek, tekliflerini sunduklarını ve yanıt beklediklerini kaydetti.Bundan sonraki transferlerde hiçbir zaman parasal dengeyi bozmayacaklarını vurgulayan Adalı, ''Kafamızda planladığımız mali yapıya zarar verecek transfer yapmayacağız. Kafamızdaki mali yapıyı, bu sene olmasa da seneye oturtacağız'' diye konuştu.Serdal Adalı, teknik direktör Mustafa Denizli ile ilgili bir soruya, ''Yönetim olarak hocamızın bizimle beraber 3 sene daha kalmasını istiyoruz. Zaman zaman hocamızla sohbetini de yapıyoruz. İleriki günlerde bu konuyla ilgili açıklama olacaktır'' şeklinde konuştu.Bu arada, asbaşkan Alaattin Aykaç da bir basın mensubunun yabancı transferle ilgili sorusunu, ''İç transferi bitirdik gibi. Futbol komitesi olarak Beşiktaş'a yararlı olabilecek isimlerle anlaşacağız. Ama şu anda bir isim yok'' yanıtını verdi.